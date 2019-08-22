民雄瓦斯行氣爆！6男女送醫 最小傷者1歲

2019-08-22 19:57

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉一間瓦斯行今晚6點39分傳出氣爆，造成4男（分別為45歲、40歲、11歲跟1歲），2女（38歲、11歲）受傷，因正逢民雄大士爺文化祭舉行，街道上人潮多，嘉義縣消防局民雄、大林分隊及雙福分隊及時趕抵瓦斯行，及時撲滅火勢，未讓災情擴大。

縣消第一大隊長沈廷衡說，事發瓦斯行為RC及鐵皮屋平房，當時廚房瓦斯洩漏，屋主6人在客廳聞到異味，其中，45歲男屋主查看及關瓦斯突然氣爆，傷勢最為嚴重，但送醫時意識清楚，分送嘉義基督教醫院及大林慈濟醫院急救中。

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