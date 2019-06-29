悚！台中知名麵店氣爆 炸破鐵門波及路人6傷

2019-06-29 20:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區開了20多年的「黑白切」麵店，今天下午近5點驚傳氣爆意外，巨大爆炸威力將店內外炸到一片狼藉，現場宛如戰後廢墟，怵目驚心！

而這場氣爆也造成麵店老闆及妻子輕微嗆傷，當時正在隔壁茶店買冷飲的3名客人及一名路人遭到波及受到輕微燒燙傷，共6人（3男3女）經緊急送醫幸無生命危險，氣爆原因正由消防人員進一步鑑定釐清。

這起氣爆發生在今天下午4點40分左右，位在漢口路及漢陽街口的「黑白切」擔擔麵店因主打宵夜場，都是晚上7點多才營業，意外發生當時正值休息時間，鐵門拉下，年約50歲的柯姓老闆及妻子，以及一名在店內幫忙的男性員工共3人，都在二樓休憩。

此時突然「砰」的一聲巨響，店內開始起火燃燒，猛烈的爆炸威力將店內一些桌椅及生財工具炸破鐵門，噴飛到店外，連老闆停放騎樓的轎車也遭波及，消防局獲報出動人車趕往，發現現場係一棟4層樓RC建築物，滅火同時得知有人受困二樓，立即升起雲梯車到頂樓，進入屋內救下3人，將受輕微嗆傷的老闆及妻子送醫。

同時間，麵店隔壁的茶飲店有3名客人正在買茶飲，連同一名路過行人也一併受到氣爆波及，造成輕微燒燙傷，也被緊急送醫，所幸目前都沒有生命危險，火勢也在約20分鐘後獲得撲滅。

陳姓鄰居說，氣爆後馬上衝出來看，只見麵店內都是火，瓦斯筒也著火，趕緊拿滅火器初步滅火，爆炸聲就像戰車發射炮彈的聲音，令人餘悸猶存。

消防局隨即進入火場檢視，發現店內有4桶20公斤裝瓦斯鋼瓶，其中1桶沒有關緊，不排除因此導致瓦斯持續外洩，且瓦斯管線年代久遠有些破裂，加上店內人員未察誤觸電源開關或進行炊事動作，才衍生這起氣爆意外，但確實的原因仍需火調人員進一步鑑識釐清。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法