糗！被封「一例一休幹話王」 他經營的酒廠氣爆4傷

2019-08-05 15:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉「福峰製酒」今天發生氣爆意外，造成4名員工受傷送醫。福峰製酒是彰化縣的知名企業，產品獲選「彰化十大伴手禮」，董事長蕭明仁曾是彰化縣小英後援會榮譽總會長，當年他強力反對「一例一休」，在立法院公聽會時還爆出「台灣哪裡有勞工過勞死？如果有，是勞工本身就有病。」引發輿論撻伐，他也因此被封為「一例一休幹話王」。

今天他經營的企業發生公安意外，上午案發時他現身工廠，但遇到記者立即快閃，也不說明意外發生原因，僅透過員工說「一切交由警方處理」。記者下午再致電蕭明仁，他再度表示「一切交給警方處理」，隨即掛電話。

蕭明仁2年前從前立委邱創進手中接下福峰製酒董事長職務，不久就發生立法院公聽會「台灣哪裡有過勞死？」驚人之語，雖然蕭明仁被封為「慣老闆」，但福峰製酒在前年仍獲彰化縣政府甄選「幸福企業/一星獎」，產品也獲選「彰化十大伴手禮」。

蕭明仁與縣內多位綠營政治人物關係非常要好，但自從被封為「慣老闆」後，較少在公開的政治場合露面。

當初蕭明仁強力反對一例一休，他認為，台灣以中小企業為主，因此勞資糾紛很少，如果員工被虐待、公司福利不好，員工就跑光光了，所以一例一休讓員工和老闆對立。

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