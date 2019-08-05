福峰酒廠氣爆》他被氣流震倒 見同事爬出火海喊「救我！」

2019-08-05 14:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭工業區內的福峰製酒廠今日上午傳出氣爆意外，疑似釀酒鐵桶發生爆炸，造成2重傷2輕傷，分別送往彰基、二基醫院急救，傷勢較輕的吳姓員工表示，當時他正在休息，突然聽到爆炸聲，隨即一陣氣波衝過來將他震倒，接著火焰也衝過來，回過神來時已看見同事從火海爬出，喊：「救我！」他趕緊將他拉出，用水將他降溫。

這場爆炸造成49歲洪姓男子、39歲張姓男子燒燙傷，傷勢嚴重，急診外傷中心正搶救，另外39歲吳姓男子有手腳燒傷、頭髮傷焦，吸入性嗆傷，61歲蔡姓廠長則背部被掉落鋼架壓傷，兩人暫無生命危險。

蔡姓廠長接受院方敷藥後就辦理離院，他焦急著對院方表示，擔心2位重傷同事安危，工廠也一團亂，決定先離院處理。

吳姓員工（39歲）表示，事發前他在休息區休息，離釀酒區約15公尺，突然聽到一聲爆炸，他趕緊站起，接著又聽到一聲爆炸，然後一陣強大氣流往他身上衝過來，將他震倒，接著一團火焰又衝過來，情急之下他趕緊用手擋住臉部，等衝擊過後就看到一名同事從爆炸區爬出，狂喊：「救我！」他立即拿水管幫他降溫，並呼叫員工幫忙叫救護車。

吳姓員工指出，到職4年多，釀酒機器操作正常，釀酒桶也沒發生故障過，今天也一如往常，當時他再2分鐘後準備接班，未料會發生爆炸，驚呼躲過一劫，不過很擔心同事安危。

吳男妻子也在隔壁工廠上班，她表示，爆炸時公司桌椅都在震動，她趕緊衝到先生工廠，看見他正在對受傷同事灑水，並阻止她上前，擔心再有爆炸，幸好沒多久救護車趕到，才陪他就醫。（14:50更新）

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