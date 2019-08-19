觀音台鎔雙氧水儲槽氣爆 車輛若遭波及可求償

2019-08-19 10:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市觀音區台鎔科技公司，昨天（18日）下午4點多，因廠內人員操作不慎，導致雙氧水儲槽發生氣爆，所幸並無人員傷亡。

由於工廠鄰近台61線，噴濺出的雙氧水甚至波及到台61線上的無辜車輛，更是嚇壞目睹氣爆發生的車主。桃市府環保局表示，由於業者未妥善貯存事業廢棄物，最高可開罰業者1000萬元，並提醒民眾，若車輛有受到毀損可向廠房求償。

桃園市政府消防局表示，昨天下午4點58分，接獲民眾報案表示聽到爆炸聲，立即通報警察局、台電公司、環保局及北區環境事故專業技術小組，並同步派員前往協助。

桃市府消防局表示，救護人員抵達現場未見火煙，無人員傷亡。後續由北區環事專業技術小組到達現場處理。

桃園市政府環境保護局表示，該局環境汚染監控中心接獲消防局通報後，立即派空保科、稽查科人員到場稽查，經勘查現場，了解事發原因為該廠員工閥件操作不慎導致過氧化氫（雙氧水）儲槽致發生氣爆。

桃市府環保局表示，經現場環保署技術小組檢測，事故點以過氧化氫檢知管測得3ppm，門口測得1ppm；用PID量測TVOCs值場測2ppm，門口1ppm；於水溝測pH值6-7等數值屬正常。

桃市府環保局說明，由於該廠事業廢棄物貯存方式未依許可貯存，現場依違反廢棄物清理法第36條規定告發，可處6萬元至1000萬元罰鍰，並限期於20日完成改善。

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