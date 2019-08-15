桃市平鎮多路段測速拍照 半個月取締49件

2019-08-15 16:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區中興路、新光路及中庸路段，新設多支測速取締標誌「警52」（用以警告車輛駕駛人前方路段常有測速取締執法），平鎮警分局統計自8月1日起規劃8個加強取締超速路段，短短半個月共取締49件超速違規，平鎮警分局呼籲各用路人，如行車速度超過最高時速者，可處1200元以上2400元以下罰鍰，另行車速度超過規定的最高時數60公里以上者（嚴重超速），將處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月，請用路人勿心存僥倖，放慢速度、安全回家。

平鎮警分局交通組長劉邦誠表示，桃園市政府交通局日前會同平鎮警分局等單位，勘查平鎮區各條新闢、拓寬道路及易肇事路段後，在平鎮區中興路、新光路及中庸路段，設立多支「警52」標誌，除警示各用路人，也希望透過「警52」標誌來降低用路人超速違規行為。

平鎮警方利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，採不定點、不定時執行流動測速照相勤務，發現仍有少部分汽機車用路人，在行經該路段時、超速違規，平鎮警分局除持續取締，加強執勤取締力道，並加強宣導安全駕駛觀念，以降低民眾超速違規件數。

平鎮警分也統計上述設置「警52」標誌的車禍發生率，較7月份已大幅降低35%，可見車速降低、交通事故也會跟著降低。

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