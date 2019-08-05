一口新增4支測速固定桿 台南「山區百萬照相館」將開張

2019-08-05 13:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕注意了！為嚇阻車禍事故的發生，台南市警察局在玉井、南化與左鎮等地，一口氣新增4支的測速固定桿，將強力執法，被民眾戲稱是「山區百萬照相館」，交通大隊表示，目前正進行驗收，通過後就正式啟用，但會先在官方網站預告實施時間，敬請用路人密切注意，小心駕駛。

即將開張的百萬照相館，有3支專測超速的固定桿，包含左鎮台的20線平和橋、玉井的台84線玉豐大橋，以及南化台20線與台3線共線處等，還有1支抓闖紅燈的固定桿，也位於玉豐大橋前，在鄰近區域一次增設的數量多達4支，相當罕見。

交大指出，山區車禍事故增加，調查原因發現，主要是速度過快，以及闖紅燈所致，爭取經費，新設照相固定桿，希望達到嚇阻作用，以降低意外的發生率。

交大提到，這波增設的測速固定桿，還有台江大道的2支，全市總共6支，本月份起陸續進行驗收，通過後，就會啟用，但實施之前，會在警政署網站公佈所在位置與執法時間。

交大強調，新設測速固定桿並非為了要向民眾搶錢，而是希望警示駕駛，放慢車速，切勿違規，注意安全。

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