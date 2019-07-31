西濱快彰化段9公里區間測速最快12月抓超速

2019-07-31 13:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局規劃在西部濱海快速公路（簡稱「西濱快，又稱「台61線」）的彰化路段，北上177公里到168公里共9公里路段，即鹿港彰濱交流道到伸港交流道間，建構區間平均速率監測速度系統，因議會直到今年上半年才審核通過交通部補助款墊付案，納入今年度預算，使得彰化原本想拚西濱全線第1個區間測速上路的路段，硬是被外縣市超越，彰化想率先啟動的希望泡湯。

西濱快比照北宜快建構區間測速是沿線多個縣市的希望，其中，台中和苗栗路段，由公路總局直接執行早已進入動工階段，作業進度超過彰化路段，彰化路段500萬元經費，交通部補助9成、彰化縣自籌1成，補助款依規定要經議會審查墊付案通過才能執行，地方做進度會比中央自己做來得慢。

儘管如此，縣警局交通隊日前完成發包，希望趕在今年12月前系統上路開始取締違規超速。

交通隊表示，這套區間測速系統的建構原理，利用西濱快上既有的標誌門架，附掛區間平均速率監測系統設備，再利用自動車牌辨識及超速分析判定系統，對通過偵測區間的車輛，自動截取通行連續畫面、彩色相片、車牌號碼、記錄通過時間，即時存入資料庫，執行違規超速車輛取締。

交通隊指出，區間測速可減少車輛行駛速度的差異，避免單一個測速的盲點，系統在某一路段設置2個測速點，測量一輛車經過這2個點間所需要的時間，以此計算出車輛在經過這2點之間的平均行駛速度，判斷車輛是否超速，同時也能分析該路段車流數據，做為交通科學管理的依據。

臨海的西濱快，因側風大、道路彎曲起伏，加上車輛超速行駛和未保持安全距離，頻傳重大車禍，根據交通隊統計，近3年來已奪走5條人命，重傷事故有增加的趨勢，最近一次發生於這個月25日上午在169公里南下線西路段，大貨車衝撞施工的工程車意外，造成 7人輕重傷。

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