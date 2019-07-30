黃金地圖！彰化超速熱點曝光 號稱「1公升的眼淚」

2019-07-30 10:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣警局上個月公佈上半年全縣「測速固定桿照相前10名排行」，已有熱心的網友把它做成地圖，搭配測速點地標提示，分享到網路後，被KUSO為「黃金地圖」或「政府的提款地圖」，更有人說「這是一公升的眼淚！」

家住田中鎮的作者李先生說，彰化縣一年交通違規罰金就高達4億5千萬，數量非常驚人，他希望民眾受罰後要記取教訓，牢記取締熱點，莫讓自己淪為「被提款機」。

這張地圖根據縣警局公佈的資料製作，最大的價值是它有圖、文對照，排行、位置，一目了然。

彰化TOP10測速照相桿主要集中在北彰化，其中光是彰化市就佔3根，第1名位於台74甲南下（彰市東外環），第2名則是台一線的大村鄉南下，第3名則是和美道東路精工加油站附近。

為方便民眾記住位置，作者特別用明顯的地標來標示，例如，第4名的大彰路20.99K處，其實就位於顏氏牧場附近。

第5名是北斗鎮中山路與斗苑路口；第6名是社頭鄉縣道141線6.6K處也就是東閔路社頭往員林方向跨越卓乃潭橋頭前；第7名則埔鹽鄉彰水路建發汽車附近；第9名則是位於田中鎮斗苑路通往高鐵的連絡道口；第10名則是彰化市金馬路一段、寶廓路。

縣警察交通隊表示，他們會定期公告每支測速桿取締件數，希望讓用路人養成遵守速限的習慣，通常會設測速桿的地方都是肇事率高。測速桿前方約100至300公尺均會設置速限標誌牌，提醒用路人勿超速，全縣一般道路目前共有59處固定桿，其中只有31處有裝設測速照相機器。

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