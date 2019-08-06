看緊荷包！竹北光明六路等3處將增設測速照相桿

2019-08-06 21:43

［記者廖雪茹／新竹報導］看緊荷包囉！新竹縣政府警察局表示，針對易肇事易、超速路段，今年將在竹北市光明六路東二段與嘉豐南路一段路口、竹東鎮台68線下北興路三段匝道及新豐鄉新興路（台1線）與康樂路口，增設3支固定式測速照相桿，預計10月設置完成，最快年底開始執法，速限都是50公里，提醒用路人留意，以維護人車安全。

交通隊表示，警察局每年視地方需求增設固定式測速照相，今年請5個分局針對轄區易肇事、易超速路段提出建議地點，經相關單位及地方人士現勘討論，篩選出3處增設測速桿，工程近日發包，預計10月裝置完成。

其中，新竹縣政府行政區域前的光明六路，為竹北市橫向交通幹道，也是高鐵新竹站的必經之路，但沿線居民反映，往返高鐵計程車及旅客車輛，常見高速行駛或搶時闖紅燈等違規情事，嚴重影響交通安全；考量光明六路車流量大，全段尚無固定式執法設備，評估將在光明六路東二路與嘉豐南路一段路口增設，取締超速及闖紅燈。

竹東鎮北興路三段兩側大樓住戶多，居民抱怨台68線下匝道車流車速快，與住戶車輛進出時有衝突，險象環生；為維護交通安全，在設置固定照相桿前，將請竹東分局規劃移動式測速勤務，以遏止超速違規。

新豐鄉新興路與康樂路口原本就是新竹縣十大易肇事路口之一，鄰近明新科技大學及新竹工業區，學生上、下課及民眾上、下班時段車流量大，夜間則常見超速、闖紅燈等情事，因此決定設桿取締超速及闖紅燈。

竹北市民代表蔡蕥鍹表示，光明六路東二段的速限僅50公里，上路後有可能會像興隆路一樣，幾乎「人人有獎」而引發民怨；為免遭批是「搶錢測速桿」，她希望警方事前務必加強宣導。交通隊表示，上述地點前方，都會依規設置警示標誌並廣為宣導。

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