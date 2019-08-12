控最高法院分案霸凌 高院庭長：痛苦到曾希望睡著勿醒來

2019-08-12 11:29

〔記者楊國文／台北報導〕針對高等法院庭長楊絮雲控訴借調最高法院法官時遭「分案霸凌」，監察院上月26日赴最高法院展開調查，但淪為各說各話地步，最高法院本月一日指稱確實電腦分案，並無分案不公或霸凌一事。始終保持低調的楊絮雲，今終於打破沈默，在高等法院民庭廣場聲涙俱下控訴最高法院對她分案霸凌，她有十一項證據供外界檢驗，並表示「被惡整痛苦到曾希望自己睡著不要醒來，就不必再到最高法院那個恐怖的地方上班」，說著哭倒在丈夫、高院刑事庭庭長周盈文懷裡。

這是最高法院多年來頻傳分案爭議，不止有茶壺風暴，而且爆發內部人最嚴厲的指控。陪同楊絮雲出席記者會的周盈文庭長指控，最高法院毫無反省能力，至今仍一再說謊，呼籲監察院、司法院詳細調查，查明：有多少人利用分案漏洞去做錯事、有無當事人的訴訟權益被犧牲？

至於是否希望懲處相關過失官員？楊絮雲強調「司法是講是非的」，若司法院有心，很快就可以查明，她提出四點主張，分別是：一、查明真相；二、懲處究責；三、健全制度；四、回復名譽。

楊絮雲今早10時，和丈夫周盈文連袂出席記者會，楊絮雲指出，最高院八月一日召開記者會指實施多年的有電腦分案，根本是混淆視聽，公開說謊，誤導監察院，因此不得不站出來澄清，我要兩點要說明，最高法院並未以電腦分案，她有十一項證據可以證明，最直接的證據，是最高院院長鄭玉山於一百零六年十二月廿五日和一百零七年三月十三日內部會議中，公開承認，無論是民事或刑事都還沒有以電腦抽籤分案，如果有，為何還需要分案法官？又為什麼事發至今已一年多，還需要分案法官？都還提不出任何電腦紀錄？

第二點是最高法院利用沒有以電腦抽籤分案的漏洞，指定分案來霸凌我，最明顯的證據，是特殊商事專庭有七名法官，我一個人就分到廿件，其他六名法官總共只分到十五件，分到案件包括：台新金和財政部間的彰銀經營權訴訟案、太平洋建設和太平洋百貨案、RC公害賠償案等、幸福人壽求償案等知名案件。

楊絮雲情緒激動哽咽說，民事庭分案法官林恩山還對我說「為什麼還沒哭？」，請問「這不是霸凌，什麼才是霸凌？」。我有多次反映，但最高法院根本不理我，甚至責罵我「愛計較」，每分案之前，我都會擔心害怕，「不知道還會分什麼案件來惡整我」，當時我希望自已睡著後，永遠不要醒過來，「這樣我就永遠不用再去那個恐怖的地方上班」。

楊泣訴，不知道為什麼最高法院要這樣對她？

周盈文希望大家一起來挺公義，此案迄今一年多，一直等候最高法院給太太楊絮雲和他一個合理的交待，周提高音量說，「但我們看到的只有謊言、謊言、謊言」。周三度重覆反問最高法院「你們為什麼要說謊？」，並質疑：「你們到底在擔心什麼、害怕什麼？想掩蓋什麼？

周說，最高法院利用分案的漏洞，來惡整楊絮雲，原來最高法院長期以來分案可以去動手腳，這是非常嚴重的事情，已影響民眾對司法的信任，因此呼籲監察院等有關單位須調查清楚：分案漏洞到底存在多久、有多少人利用分案漏洞去做錯事、有無當事人的訴訟權益被犧牲、該如何補救，分案漏洞已被填補與否，若這些問題未做合理的交待，他提高音量反問：「民眾還相信最高法院嗎？」。

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