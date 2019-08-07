「鍋具女王」2連勝！前男友無法證明千餘萬匯款是借款判敗

2019-08-07 13:14

〔記者楊國文／台北報導〕「鍋具女王」菲姐（本名甘玉惠）與前男友丁洋機官司不斷，丁洋機去年提告主張他與菲姐合資成立「菲姐有限公司」，他後來匯款1125萬餘元借給公司，要求返還借款，一審判丁男敗訴，丁不服上訴，高等法院認為丁無法證明1125萬元是借貸關係，今駁回上訴，仍判丁男敗訴。可上訴。

丁洋機主張，菲姐有限公司於2012年1月為經營「菲姐義大利餐廳」向他借款，他因此以他本人名義，或其經營的冠彣公司名義，陸續借款共1125萬1751元給菲姐有限公司或指定的受款人，要求返還。

菲姐委任律師辯稱，該匯款均是菲姐1999年至2006間、主持「菲姐上菜」節目所得，但遭丁借走、匯款還償。但丁的律師認為，匯款均是為開辦「菲姐義大利餐廳」所需的費用，屬於借款。

台北地院審理後，認定丁洋機無法證明該款項是借款，判丁敗訴。丁不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為，丁洋機所提出的估價單、請款、匯款申請書回條及存款憑證等證據，頂多只能證明有金錢的匯付、存付，但其原因不明；加上菲姐有限公司的負責人菲姐在高院指稱，她負責表演開課行銷，丁男負責公司行政及財務管理，因此尚不能排除丁男是因為經手處理菲姐有限公司的行政及財務，而持有相關證據，仍無法證明丁男和菲姐有限公司之間有借貸關係。

高院認定，丁男和他經營之冠彣公司、菲姐義大利生活館，與菲姐義大利餐廳有相當緊密的合作關係，加上丁男和菲姐原本是男女朋友關係，且有多年金錢往來及商業上合作關係，菲姐指稱該匯款是丁男資助菲姐有限公司，或由他處理該公司的行政及財務，並非毫無理由，丁男出具的發票等證據，尚無法排除他本人、冠彣公司與菲姐、菲姐有限公司間有實質合作關係，及丁男經手處理菲姐有限公司行政及財務的可能，因此今駁回丁男上訴。

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