專櫃舉牌向前男友討債 菲姐與2打工仔挨告

2019-05-29 19:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕鍋具女王菲姐與交往35年的男友丁洋機2013年分手後，雙方撕破臉官司不斷，法院判決菲姐擁有40萬股份、16％股權確定，去年9月，蔡、劉姓男子至百貨公司專櫃舉牌，要求丁男還錢，恫稱逼百貨公司跟丁男解約，丁男認為被恐嚇及妨害名譽提告，新北地檢署調查認為，兩人的債務糾紛屬可受公評之事，且舉牌之事也未表明要轉知丁男，因此今將菲姐與蔡、劉男不起訴。

丁男指控，去年9月15日下午5點，蔡、劉男到板橋大遠百百貨飛捷（菲姐）義大利生活館專櫃，劉男舉牌高喊：「拒買拒買欠錢還錢！」、「官司打5年法院判決丁先生你輸了到現在還不還錢」、「一起打拚菲姐義大利生活館辛苦經營40年全盤端走，良心何在？」蔡男則持大聲公嚷嚷：「大家來看，欠錢不還那麼大聲喔」，劉男還向員工恫稱：「我們是故意要逼，到時候百貨公司跟你們解約，然後我們在這裡設櫃」、「我就周年慶再來」等語。

翌日菲姐接受電視台採訪時說：「舉牌當然是我想的……，我只是要全世界知道這個壞蛋……欠錢不還……」等語，丁男因此怒告劉、蔡男加重誹謗、恐嚇取財未遂，提告菲姐加重誹謗罪。

庭訊時，菲姐供稱，沒有叫兩男到現場舉牌，自己也是看了新聞才知道；劉、蔡男則說，收了菲姐李姓前助理3000元到現場舉牌打工；李男也說，打工錢是他自發性支付，菲姐並不知道，至於涉及恐嚇言論，是劉男自己說的，並沒叫他這樣講。

檢方認為，菲姐、丁男是公眾人物，言行可受公評，且依法院判決，兩人確實因工作有債務糾葛，難認菲姐等3人有誹謗之意，而劉男在專櫃前言論並未表示要轉知丁男，加上百貨公司若與丁男解約，菲姐會再來設櫃等言論，也與恐嚇要件不符，因此也處分不起訴。

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