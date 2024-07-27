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狂婦夜騎中彰投75公里！提油縱火燒8民宅釀5傷 判刑8年半

周婦夜間騎機車奔馳75公里，縱火8處民宅，多數受損輕微，法官仍認為她手段惡劣。（民眾提供）

周婦夜間騎機車奔馳75公里，縱火8處民宅，多數受損輕微，法官仍認為她手段惡劣。（民眾提供）

2024/07/27 19:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60歲周姓婦人，自認與多名男子有情感或細故糾紛，另與自己的親兄姊又有遺產糾紛，去年7月3日清晨用機車載著4桶汽油，惡夜奔馳中彰投三縣市約75公里，於8處民宅縱火燒傷5人，行徑堪稱瘋狂。台中地方法院審理時，她希望自己判死刑，法官認為她行徑兇殘惡劣，依殺人未遂等罪名判刑8年6月，可上訴。

判決書指出，賣衣服維生的周姓婦人，去年7月3日清晨，用機車載4小桶汽油（每桶約3.3公升）展開瘋狂縱火之舉，凌晨2時3分於中市梧棲區，對自認有感情糾紛的男子住處放火，兩戶民宅與3輛汽機車受損。

時隔24分鐘，2時27分，她跑到彰化縣伸港鄉一處民宅縱火，她認為此民宅是與她有情感糾紛，曾把她推下樓梯的「林文源」住處，屋主卻說居住40年，不認識周婦，更不認識「林文源」，上述放火都無人受傷。

約1小時後，周婦於3時26分與34分，於彰化市一棟住宅與一處工廠（兼住宅）縱火，前者共有印尼移工等3人受傷，後者無人受傷，她認為這兩處民宅工廠，分別是與自己有情感糾紛的另一男子與親人住處，這名男子曾打過她，她決心點火報復。

當天清晨4時9分與17分，周婦又馳抵南投縣草屯鎮，向哥哥與姊姊住處縱火，哥哥額頭與背部等處燒傷，姊姊左手臂燒燙傷。

周婦隨即折返台中大里區，以有糾紛為由，4時42分於一位姻親住處縱火，13分鐘後，4時55分又於中市東區一間宮廟縱火，理由是宮廟主委要她捐獻，她遂放火嚇主委，這兩次放火無人受傷，隨後她提著剩餘兩桶汽油向警方自首，她短短5、6小時，騎機車奔馳約75公里，於中彰投三縣市放火八處，造成5人輕傷，法院裁定羈押。

台中地院審理時，周婦承認放火，但否認有殺人犯意，她強調自己與兄姊有財產糾紛，哥哥對她無情，多年前分遺產時曾打過她，「我希望可以判我死刑」，至於其他放火，她宣稱僅是嚇對方或報復，不知住宅內有人。

台中地院認定周婦對胞兄觸犯殺人未遂，其餘放火犯行，觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，放火燒傷胞兄，更是因遺產糾紛，出於報復之心的殘虐行為，以宣洩心中積怨，行為惡劣，合併判處8年6月徒刑，可上訴。

周婦惡夜騎機車載著汽油，奔馳中彰投三縣市約75公里，於8處民宅縱火燒傷5人，行徑堪稱瘋狂。（民眾提供）

周婦惡夜騎機車載著汽油，奔馳中彰投三縣市約75公里，於8處民宅縱火燒傷5人，行徑堪稱瘋狂。（民眾提供）

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