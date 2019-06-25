菲姐向前男友討1700萬生活保障費 二審改判完全免付

2019-06-25 15:01

〔記者張文川／台北報導〕「鍋具女王」菲姐與交往35年的男友丁洋機分手後，興訟無數，持續纏訟中，其中一件菲姐向丁洋機求償1700萬元生活保障基金，台北地院一審判丁應給付菲姐400萬元；但高等法院二審今天認定菲姐已解除協議，逆轉改判丁洋機勝訴免賠。可上訴。

菲姐提告主張，她與丁洋機原為男女朋友，丁為了感謝她對他生活與事業付出的關心與協助，1996年8月初簽訂協議書，設立3000萬元生活保障基金專戶，做為她日後的生活費，但丁只給付1999年、2000年的2期共1300萬元，2001至2003年共3期的1700萬元卻未履行，提告請求丁給付。

丁洋機反駁，菲姐與他同居時，早已知道他已婚，菲姐與他長期同居生活，本就違反社會道德觀念，他才會同意無償付她生活保證基金，但由於此協議違背公共秩序與善良風俗，應屬無效。

北院一審認定丁洋機當年確實為了感謝菲姐的協助，才透過協議書承諾酬謝菲姐，沒有違反公序良俗，雙方應履行協議，但2001、02年的債權已超過15年的追訴時效，判丁不用給，但應支付第5期2003年的400萬元。

丁洋機上訴二審，高等法院今認定，協議條文中包含菲姐「應」協助丁男推展事業，契約性質並非單純的贈與契約；菲姐在解除契約後，可以請求的賠償，僅限於「解約前」已發生的請求權，但菲姐請求的第5期400萬元，是在契約解除後才發生的損害，雙方既已解約，丁男就不須承擔此債務，改判丁洋機勝訴，連這400萬元也不須支付。可上訴。

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