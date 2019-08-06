丟椅子進北車台鐵軌道 女街友判刑2年

2019-08-06 17:51

〔記者張文川／台北報導〕台北市關姓女街友去年8月底在台北火車站第4月台，與站務員起爭執，憤而將月台上的滑輪椅（有輪子的椅子）丟在鐵軌上，幸好即將進站的火車緊急煞車，未釀成災害；台北地院今依刑法公共危險罪章的「妨害舟車及航空機行駛安全罪」，將她判刑2年。可上訴。

判決指出，去年8月30日清晨，關婦在第4月台與台鐵站務員發生爭執，一時情緒失控，於月台A側、第15車的候車處，搬取月台上的滑輪椅丟擲到鐵軌上。

當時正要進站的4128車次區間車，車速原本就已降至最低，司機員見狀又立即緊急煞車，通報站務員下軌道區排除障礙，列車因而停留原地一分鐘，待排除後才又緩緩進站，鐵路警察將關婦依公共危險罪送辦。

刑法第184條「妨害舟車及航空機行駛安全罪」規定，損壞軌道、燈塔、標識或以他法致生火車、電車，或其他供水陸空公眾運輸之舟、車、航空機往來之危險者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，刑度相當重。

但法官審理後認為，關婦婦人雖造成火車進站延誤，但未造成傷亡，且她的家庭支援系統差，阿姨、母親、父親都沒有意願或能力照顧她，以致居無定所，犯後坦承犯行，有悔悟之心，學歷國中畢業，曾從事環保清潔工作，目前無業，因此援引法條酌予減刑，只輕判2年徒刑。

關婦除了丟椅擋車，還被查出在台北車站拾獲金融卡據為己有，盜領1萬900多元，，法官另依侵占遺失物、詐欺罪，將她2罪各判罰金3000元、2月徒刑。

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