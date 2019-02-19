不滿遭國小同學惡作劇 少年竟丟信號彈燒機車

2019-02-19 15:10

〔記者王宣晴／新北報導〕15歲的郭姓少年不滿張姓國小同學利用臉書訊息打無聲電話騷擾惡作劇，昨晚跟張少相約在新北市三重某公園談判，不料張少見對方6人來勢洶洶，竟帶著同行友人落荒而逃，郭少等人見狀丟擲信號彈燒毀張少的機車洩憤，警消獲報趕抵將火勢撲滅，並循線逮到郭少，訊後將依公共危險罪嫌送辦，並緝捕在逃的5名同夥。

警方調查，郭姓少年日前時常接到臉書無聲電話，郭少不堪起擾調查，發現竟是張姓小學同學在惡作劇，氣得打電話質問，沒想到遭張少反嗆，雙方在電話中發生口角，最後郭少撂話：「你不用出來解釋清楚嗎？」跟張少相約昨晚10點在新北市三重集美街的玫瑰公園談判。

張少見要談判，找來一名張姓友人，兩人騎著機車前往，卻發現郭少撂來5名男子，手持西瓜刀等武器，來勢洶洶，嚇的丟下機車逃跑，郭少等人氣的點燃信號彈，燒毀現場2輛機車洩憤，見有民眾報案，6人趕緊逃逸。

警消獲報公園內有機車火警，趕緊派員前往救援，迅速將火勢撲滅，所幸並無人員傷亡，同時在燒毀的機車旁發現信號彈及西瓜刀、刀鞘等物，發現是縱火案，趕緊兵分多路調查，今日上午11時許在中和地區將郭姓少年逮捕到案。

警方表示，郭少被逮後坦承犯行，訊後將依公共危險及妨害秩序罪嫌將他送辦，並持續緝捕在逃的5名同夥到案。

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