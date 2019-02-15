45樓向外亂扔椅子引公憤 加拿大女網紅向警方投案

2019-02-15 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大有名19歲的女網紅，日前為了吸引關注，竟不顧安全的於早上10點的通勤時間，在多倫多市中心一棟大樓的45樓處往外丟出2張椅子，所幸最後沒有砸到路人與行經車輛；最後這名女網紅被警方依公共危險罪等多項罪名起訴。

綜合外媒報導，這名自稱是網紅的加拿大19歲女瑪塞菈·佐亞（Marcella Zoia），她的IG帳號有將近4000人追蹤；佐亞日前為了吸引人關注，竟在2月9日於位在多倫多市中心1棟大樓的45樓陽台處，在早上10點的通勤時間往繁忙的街道與鄰近的高速公路扔出2張椅子，並將過程錄成影片傳到IG上吸引目光。

所幸這危險的舉動最後沒有砸到任何人與車輛，而這嘩眾取寵的白目行為立刻引起網友公憤，多倫多警方獲報後隨即呼籲佐亞到案說明；佐亞也在2月13日向警方投案，警方隨後以危害他人生命、破壞他人財物與滋擾等罪嫌將她起訴，佐拉事後刪除了自己的IG與FB帳號，而她在13日被法官准許以2000加拿大元（約新台幣4.6萬元）交保候傳，並限制她必須與母親同住受其監護，也必須與當時在場的4名「壞朋友」斷絕關係。

由於事發大樓是由知名短期租賃公司Airbnb管理的物產，Airbnb也發布聲明譴責佐亞，對她無視公共安全的行為「感到憤怒」，並關閉與該事件有關的用戶帳號；多倫多市長約翰·托里（John Tory）也痛斥「這不負責任的行為令人無法接受的，這不只是一個爛玩笑，事後更可能導致嚴重傷亡發生」，市政府也決定檢討與整頓該市的短期租賃政策，以防濫用的情形再發生。

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