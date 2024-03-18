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高鐵外籍男子霸佔對號座不爽勸導 遭保全鎖喉、過肩摔壓制

外籍旅客購買自由座佔用對號座位，還搶奪保全裝備，遭鎖喉、過肩摔壓制。（擷自社會事新聞影音）

外籍旅客購買自由座佔用對號座位，還搶奪保全裝備，遭鎖喉、過肩摔壓制。（擷自社會事新聞影音）

2024/03/18 17:20

〔記者許國楨／台中報導〕台灣高鐵一列開往台中的末班車，17日晚間出現1名購買自由座外籍男子，佔用對號座位，保全勸導時雙方發生衝突時，男子因出手搶奪保全裝備，保全立即以鎖喉、過肩摔方式壓制，過程被旅客拍下上傳群組，鐵警局表示，後續雙方如有提出告訴，將依法辦理。

鐵路警察局台中分局17日晚間11點55分接獲高鐵站務員通報，567車次（未班車）第8車廂有一名外籍旅客在列車上到處移動舉止怪異，請警方到場協助，該車次列車於11時59分到站，員警立即至第8車廂會同列車保全及站方人員請旅客下車，並請該外籍旅客至服務台。

警方透過1995專線，協助翻譯告知相關權益，因對於未表示需要任何協助後，於今天凌晨2時7分自行離開車站；但據了解，高鐵人員當時巡視車廂時，發現有自由座外籍旅客佔用對號座進行勸導，過程中因該旅客有搶奪保全人員裝備行為，故為維持乘車秩序，通報警方協處，相關案情細節因涉旅客隱私，高鐵公司不便對外透露。

而根據車廂其他旅客拍下的影片內容顯示，當時穿著藍色制服戰術背心的高鐵保全，以手肘將外籍男子鎖喉，頂在車廂窗戶處，接著施展過肩摔，將男子摔在車廂走道，對此鐵警局表示，雙方到站後已各自離去，並未提告，但後續雙方如有提出告訴，將依法辦理。

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