購買來路不明神明燈釀火燒厝 男子被判刑40天

2019-03-19 16:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕千萬不要買來路不明神明燈！

基隆市一名薛姓男子購買來路不明神明燈，神明燈短路引發火勢，火勢延燒隔壁2鄰居。基隆地院依公共危險罪判薛男拘役40天，得易科4萬元罰金。

基隆市安樂區去年4月間某日傍晚發生透天厝火警，共有3棟相鄰透天厝遭火祝融；基隆市消防局火調科調查發現，起火點是在37號3樓的神明廳神明燈短路，引發火勢；火勢延燒至隔壁35、34號2間透天厝。

火勢由神明桌位置往四周延燒，分別燒穿木質天花板延燒至37號房屋4樓及由東側鐵皮縫隙延燒至35號房屋3、4樓，再由35號房屋東側鐵皮縫隙延燒至34號房屋3樓。

法院認定，37號薛姓屋主明知神明燈屬長時間通電開啟的電器用品，應購買檢驗合格的神明燈，竟向金紙店購買來路不明的神明燈，導致神明燈的電源線在通電中短路起火燃燒。

但薛在偵審中均否認有過失，也與無端遭波及吳姓、林姓2鄰居和解，依公共危險罪判處薛拘役40天，得易科4萬元罰金。

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