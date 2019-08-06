驚！南投國6北山路段 男子墜落22米橋下身亡

2019-08-06 15:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉國道6號北山路段，上午驚傳有名男子墜落約22公尺的高架橋下，國道警方及國姓、雙冬消防分隊獲報前往救援，發現男子倒臥高架橋下農地，已明顯死亡，待檢警相驗，男子身分、相關案情由警方進一步調查釐清。

今天上午9時15分，國道7隊接獲民眾報案有民眾在國道6號墜橋，員警趕赴現場，在國6東行線21.8公里附近，發現1部黑色自小客車停靠路肩，1名男子即倒趴在橋下農地，由於男子墜落地點的聯外農路十分複雜，國姓、雙冬消防隊救護車也不易抵達，透過當地農民協助帶路，員警、消防隊員在橋下農地發現男子倒趴在地，已經明顯死亡，透過吊掛方式將遺體吊上國道，暫送南投殯儀館待檢警相驗。

警方將車輛拖下高速公路，透過車號確認死者身分，並聯繫家屬到場，至於男子為何翻越護欄墜橋，警方基於偵查不公開和「自殺防治法」不便透露。

國道6號於2009年3月全線通車，台中霧峰至南投埔里，全長37.6公里，特色即是全線多採高架路段，國姓路段的平均墩柱高度逾50公尺，國姓交流道「橋聳雲天」景觀，更經全國公路迷票選為「公路八景」之首。

國6通車以來，曾在國姓1號隧道附近發生駕駛人失控撞破護欄，連人帶車墜橋意外事故，駕駛幸運大難不死，這次發生民眾墜橋身亡事件，令人遺憾。

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