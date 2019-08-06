2高中生用偽鈔買東西！得不償失

2019-08-06 11:55

［記者楊政郡／台中報導］2名高中生想不勞而獲，從臉書網路發現有人賣偽鈔，購入偽鈔後拿去賭博、或到學校福利社消費，以為神不知鬼不覺，福利社阿姨發現有異，翌日特別注意就抓到蕭男，並追出張男。兩人被依偽造貨幣罪張判2年，緩刑5年，向公庫支付8萬元；蕭判1年7個月，緩刑3年，向公庫支付4萬元。

判決書指出，19歲張男在2017年11月間，發現網路臉書有「廖董」之人，可以買到千元偽鈔，與「廖董」約定1比3購入偽鈔，第一筆順利買到15張（價值現金5千元）千元偽鈔，他不敢拿到一般市面上消費，而是到地下賭場，全數支付賭資用掉了。

而同學蕭男（19歲）得知張有門路買偽鈔，張出資8千元，蕭9千元，一起買到51張偽鈔，張交付蕭21張，其餘30張供自己使用。張又拿其中15張去地下賭場，又是支付賭資用掉了。

而蕭很大膽，翌日就拿到學校福利社，購入一推商品，沒有被發現，但福利社阿姨當天整理現鈔就發現1張偽鈔，翌日特別注意，蕭又再度持偽鈔前往消費，一下子就被發現了，阿姨留下他名字，並向學務處陳報，蕭主動交出部分偽鈔，而張發現蕭使用偽鈔被發現，也立即把身上剩餘15張銷毀。

法官審酌被告年紀尚輕，還有改過機會，依刑法59條給予減刑，蕭也已經賠償福利社損失，經此偵審程序當知警惕，張判2年，緩刑5年，向公庫支付8萬元；蕭判1年7個月，緩刑3年，向公庫支付4萬元。

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