情人節萬人唱情歌 大稻埕8月3、4日交通大管制

2019-07-31 10:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2019大稻埕情人節 萬人一起唱情歌」將在8月3日（星期六）、4日（星期日），在台北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，8月3日晚間6時至8時10分在淡水河3至5號水門間水域施放煙火。北市警察局屆時將實施交通管制措施。

北市警局表示，在周邊道路分兩階段管制：第一階段管制：8月3日晚上6時至11時。

1.平面道路：涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，管制車輛進入（當地居民除外）。

2.民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路與延平北路口及鄭州路與塔城街口管制往西；而延平北路與民權西路口彈性管制車輛往南行駛。

3.環河快速（高架）道路：北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，而忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制【和平西路匝道（華江橋下）、華江橋往北進入環河高架道路匝道、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道配合管制】。

4.市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

5.忠孝橋：進入環河快速（高架）道路，往北匝道配合封閉，禁止車輛進入；往南匝道及往市民大道不管制。

第二階段管制：8月3日晚上8時25分至9時45分。

1.原第1階段管制區域仍維持管制。

2.民生西路與承德路口管制車輛往西行駛，配合因應活動結束後之人潮疏散。

北市警表示，在行人管制部分：為避免忠孝橋上觀賞民眾有推擠、溢出至車道、落水及遭煙火落塵擊中導致燒傷等情，8月3日19時起（視狀況提前）管制行人上橋，並勸離橋面民眾，以避免意外發生。

在相關停車管制部分：

（一）8月2日12時至8月4日晚上12時：3至5號水門間堤外停車場淨空。

（二）8月3日12時至晚上11時：

1.民生西路（延平北路至重慶北路段）、長安西路（延平北路至重慶北路）南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

2.民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段） 取消假日黃線停車。

3.重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車

（三）8月3日18時至23時：洛陽停車場進入環河快速道路匝道封閉，管制人、車進入。

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