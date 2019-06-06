韓粉花蓮造勢 警今公告交管路線

2019-06-06 13:24

［記者王峻祺／花蓮報導］韓國瑜8日花蓮造勢活動，將在六期重劃區登場，部分當地人已憂心市區恐成一級戰區，就怕「進不去也出不來」，花蓮警方不敢大意，今盤點出汽、機車及遊覽車停車空間，並公布交管路線，籲民眾提前注意行車路徑。

韓國瑜前進東台灣全民花蓮見造勢活動，主辦單位預估湧入人數不斷飆高，從原本的5萬人持續攀升至10萬，遭民眾反應「愈喊愈離譜」，也造成花蓮人心惶惶，深怕出門就會陷入無辜人潮車陣。

由於外傳韓國瑜花蓮造勢活動，是由前縣長傅崐萁「協助」出力舉辦，目前各社團網絡群組，也不斷轉發以「傅崐萁」敬邀屬名的流程海報圖，但據地方人士透露，傅當天應會到場可是不會上台，還是以力拱韓國瑜演說為主軸，站在台下「默默支持」。

花蓮警分局表示，針對造勢活動，轄區警方今公告當日上午8時起至晚間8時止，自花崗街以南、和平路以北、中正路以東及海濱街以西為管制區域，在此區域內，將會視人車潮實施彈性機動管制措施，維護交通順暢。

花蓮警分局指出，因應大量遊覽車進入市區，警方規劃3條遊覽車行駛動線，由193線北上的遊覽車可在中山、海濱街口讓遊客下車，空車由海岸路往北沿線停車；沿中正路北上的遊覽車，可由和平路、重慶路右轉自由街，在五府千歲廟附近讓參加活動的民眾或遊客下車，空車由海岸路往北沿線停車。

另由新城方向來的遊覽車，則可沿民權路、北濱街，在中山、北濱街口讓民眾下車，空車由南濱路往南之和平路、中原路或太平洋公園等適當地點停車。

花蓮警分局也製作市區停車資訊、遊覽車行駛路線圖等交通小折頁，民眾可在8日當天向執勤員警索取，或至花蓮警分局臉書專頁查詢；針對中正路、中山路及中華路等市區金三角路段，將機動調整限制行向，並在道路中線設置移動式交通錐及橫桿，駕駛切勿逕行轉彎、違規迴轉，避免造成車流回堵。

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