夜店殺警最後到案的第73位嫌犯 陳柏元判8年10月

2019-07-30 10:32

〔記者楊國文／台北報導〕5年前台北市信義區夜店外，眾人圍殺刑警薛貞國命案，檢警逮捕潛逃2年多的最後一名，也是全案第73名嫌犯陳柏元，一審依與少年共同聚眾鬥毆致人於死罪判9年，高等法院今改判他8年10月，全案可上訴。

陳柏元今未出庭聆判。檢警查出，陳柏元在案發時曾到現場助陣，陳柏元涉拿紅龍柱毆打夜店安管，並對刑警薛貞國出拳；檢警經比對監視器畫面後，認定陳柏元是殺警案的共犯之一，檢方依殺人等罪將陳起訴，但他否認殺人。

全案源於，2014年9月13日凌晨，曾威豪和女友劉芯彤在北市「SPARK」夜店，與安管人員起糾紛，2人向熟識的某酒店幹部蕭叡鴻抱怨後，蕭透過「中山聯盟」、「中山好青年」等通訊軟體群組，找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等「四大司令」召集約70人前往尋仇。

休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲同僚莊瑞源通知，趕往排解時，遭眾人圍毆，從一樓大廳電梯處抬到店外人行道拳打腳踢，有多人各持重達7公斤的紅絨柱，重擊薛的頭部致死。

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