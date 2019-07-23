夜店殺警更審5嫌不認罪 警遺孀泣籲：摸摸良心認錯

2019-07-23 23:05

〔記者楊國文／台北報導〕5年前喧騰一時的台北市夜店圍毆刑警薛貞國致死案，高等法院更一審今天首度開庭，出庭的被告王思凱、張福生、葉品成、張繼誠、劉瀚陽5人均否認犯下殺人、妨害公務等罪，薛貞國遺孀黃嘉鳳當庭泣訴說，丈夫死得很慘，被告應摸自己良心認錯負責。下次庭訊訂9月10日。

此案發生在2014年9月，被告曾威豪和當時女友劉芯彤（現已結婚），在台北市信義區SPARK夜店與安管人員發生衝突，曾2人向熟識的酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭透過「中山聯盟」等通訊軟體群組糾眾前往尋釁鬥毆。

休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲通知後到場處理，不料遭眾人圍毆，現場雖有人高喊「他是警察，別打了」，眾人仍不手，薛貞國遭圍毆致死。

最高法院3月間將曾威豪、劉芯彤、王思凱、張福生、葉品成、張繼誠、劉瀚陽、樊豪等9人部分，發回高院更審，最高法院指出，曾威豪等9人與少年共同犯罪，但從卷內證據無從判斷9人主觀上是否知悉有少年共犯，因此發回更審；此外，最高法院駁回蕭叡鴻等57人上訴，分別判處2月至13年不等徒刑定讞，其中，蕭叡鴻、許淳凱各判13年最重，藝人易淑寬之子易寶宏判9年。

在民事賠償部份，有48人與薛貞國的家屬達成和解，共同同意賠償3640萬元，創下單一刑案賠償金額最高紀錄。

高院更一審今天傳喚王思凱、劉瀚陽、張繼誠、葉品成、張福生、樊豪等人出庭；僅樊豪未到庭。

高檢署公訴檢察官陳錫柱指出，此案被告可能同時觸犯殺人罪、妨害公務、聚眾妨害公務及違反兒少法，台北地院量刑過輕。

王思凱等5人均否認犯下殺人罪、妨害公務、傷害致死等犯行，並主張當時不知道有刑警身份的薛貞國或有未成年人在場，檢方的指控並非事實，多位被告律師則請求勘驗影片，從蒐證光碟看不出被告有殺人等犯行，王思凱說，承認到場助勢，但他拿起紅龍柱時，發現不能拿來打人，就往旁邊丟，並未丟到人；張繼誠也說有到場助勢，有拿起黑色棍子，但被人一路推擠，沒有想攻擊薛貞國之意。

薛貞國太太黃嘉鳳庭訊尾聲哭泣說，案發已經4年9個月，還有被告說自己無罪，希望被告摸摸良心，應認錯負責。

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