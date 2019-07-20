涉北市殺警案獲易科罰金 嫌犯未繳且不到案終被警查獲

2019-07-20 19:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕5年前涉嫌犯下北市信義區夜店圍毆殺警案的嫌犯周柏融，因未到案執行，被法院下令得以拘提，北市中山分局今日凌晨在酒店臨檢時，將他帶回派出所，訊後警方依法送辦。

警方表示，28歲的嫌犯周柏融，因涉嫌在2014年於信義夜店圍毆刑警薛貞國致死，事後遭處6個月有期徒刑得易科罰金18萬元，但他未到案執行，因此被台北市刑警大隊發佈各警局協尋，並得以逕行拘提。

北市中山分局是今凌晨1時許，在民生東路1處酒店臨檢時，卻發現周與友人在場喝酒，隨即將人帶回派出所，並予以當場拘捕。

據警方表示，嫌犯周柏融隸屬於「中山聯盟」分子，案發當日他並未參與毆警，因此獲得法院輕判，處以6個月有期徒刑得易科罰金18萬元。此次周被警方拘捕後，仍可逕自繳納罰金。

2014年9月13日凌晨，知名燈具公司小開曾威豪，與女友劉芯彤在北市知名夜店「SPARK」夜店因過於喧譁和夜店安管人員起糾紛，兩人向熟識的酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭即透過微信、LINE群組的「中山聯盟」、「中山好青年」，傳訊息號召萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等召集人手，約70人集結於夜店大廳討公道。

14日凌晨，休假中的信義分局偵查佐薛貞國，接到同僚莊瑞源電話指夜店有群眾鬧事，薛趕往排解，在大廳內見曾威豪講述夜店糾紛時揮舞手勢，怒喊「我是警察，在我管區鬧什麼、衝三小（台語）」並踹曾威豪一腳，隨即有人起鬨「打死他」，眾人圍毆薛、多人抄起重達7公斤的紅絨柱重擊薛頭部，薛倒地不起雖急救仍不治。

全案共74名被告，扣除少年犯由少年法庭審理外，66名被告中，檢方當初起訴認定蕭叡鴻等21人明知薛貞國是刑警仍痛下殺手，而依殺人罪起訴，並求處「極重之刑」即死刑，創下同一案件被求處死刑的紀錄。不過，曾威豪、劉芯彤被認定無殺人犯意，僅被依七年以上徒刑、最重為無期徒刑的傷害致死罪起訴，26名在場但未動手者，僅涉犯依聚眾鬥毆罪。

北院2016年4月判決結果，主嫌中，曾威豪、劉芯彤，蕭叡鴻、萬少丞、易寶宏、張博安被認定傷害致死罪，判刑7年半到9年半；周譽騰、郭士均、苟桓銘、周柏諺、洪翊、許淳凱、廖嘉俊、游家樺等人，則被認定殺人罪，刑期10年至13年，以許淳凱13年刑期最重。

此外特別的是，66名被告中，有48人與死者家屬達成和解，合計賠償3640餘萬元，創下史上單一命案最高和解金額紀錄。48人平均每人賠償75萬元和解金，大多採分期付款，知名燈具公司小開曾威豪允諾賠付500萬元，蕭叡鴻200萬、萬少丞150萬、許淳凱150萬、郭士均120萬、周譽騰100萬元。

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