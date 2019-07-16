驚！79歲阿嬤也來超度嬰靈 原因竟是‧‧‧

2019-07-16 13:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超度嬰靈不分男女老少？鹿港地藏王廟今年就出現一位79歲阿嬤，在子女陪同下來報名中元超度法會，超度對象是阿嬤的2個「嬰靈」，阿嬤向廟方透露，沒想到4、50年前拿掉小孩還跟著她，才會趕快來超度，希望「嬰靈」快快去投胎！

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，這位阿嬤剛走進來時，原本以為是陪子女一起來，結果是阿嬤要幫自己報名超度「嬰靈」，原來阿嬤在年輕時，曾因經濟環境不允許，曾經拿掉兩個小孩，如今兒孫成群，也升格當上了阿祖。

林慧娟說，這位阿嬤日前要去一間辦理入火安座的寺廟拜拜，乩童不讓阿嬤入廟，認為阿嬤身上「不乾淨」，阿嬤百思不得其解，反問乩童原因，乩童直接告訴阿嬤，因為他看到阿嬤後面有跟著兩個小孩，所以才不讓阿嬤入廟。

林慧娟指出，這位阿嬤本來覺得拿掉小孩都已經是很久以前的事了，應該早就去投胎了，一直也沒放在心上，但因為乩童點出「嬰靈」還跟著阿嬤，阿嬤才驚覺事情過了這麼久，當年的「嬰靈」竟然還沒去投胎，決定趕快來報名超度法會，讓兩個「嬰靈」能夠快快去投胎。

林慧娟說，超度「嬰靈」不分男女老少，除了79歲阿嬤以外，也曾經有15歲少女在母親陪同下來登記超度嬰靈，也有夫妻、男女朋友一起來登記超度，而超度「嬰靈」的最高紀錄是一名男子來超度39個「嬰靈」，今年登記超度「嬰靈」最多者為8個。

林慧娟強調，今年有對年輕情侶來登記超度「嬰靈」時，女方哭個不停，眼淚一直掉，拿香拜拜也哭，登記時也哭，雖然男方從頭到尾陪在身旁，女方就是止不住淚水，原來女方才剛拿掉小孩不到10天，她只好安慰女方，即使拿掉小孩，還是等同坐月子一樣，不要哭太久，身體養好，以後還有機會，這時女方才停止淚水，不再哭泣。

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