11歲嬰靈託夢叫媽媽 少婦火速這樣做

2019-03-23 17:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明還沒清明節，彰化鹿港地藏王廟已經在宣傳中元普度法會？廟方強調，這是順應民眾的需求，目前已有700多人來報名，其中有位少婦，因為夢到11歲嬰靈託夢叫媽媽，少婦立即在家人陪同下，來報名超度讓嬰靈去投胎！

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，往年都是6月才開始宣傳當年的中元普度法會活動，但今年提早到3月下旬就開始把法會項目放在官網，就是因為提前報名的人太多了。

林慧娟說，有位年約30歲的少婦，在家人的陪同下來報名普度法會，指定要超度嬰靈，少婦透露前幾天做夢時，夢中有位小男孩叫她「媽媽」，還說今年11歲了，然後夢就醒了，少婦醒來後都不安寧，回想年少輕狂曾經拿掉過孩子，如果當時生下來的話，現在也11歲了。

林慧娟說，這位少婦是第一次在夢中，夢到小孩叫她媽媽，少婦擔心託夢小男孩無法去投胎，立即來報名超度嬰靈，希望託夢小男孩能夠快快去投胎。

林慧娟說，當時曾跟少婦解釋，每年普度法會都會在農曆7月的中元節辦理，但少婦仍決定先報名，先報名求個心安，不要心頭留下掛念，屆時法會登場再來。

林慧娟表示，以往都是在端午節過後，才會有人來報名普度法會，但越來越多的現代人，覺得工作繁忙，有空，有時間就來報名；還有一對年約40多歲的夫妻一起來報名超渡8個嬰靈，2人因為原本經濟不穩定，所以決定暫不生孩子，後來結婚才生下2個小孩，夫妻倆心頭還是放不下拿掉的孩子，因此手牽手來報名超度嬰靈，了結心頭的牽掛。

林慧娟說，去年普度法會有8000多位報名，目前已有700人報名，因此，今年才會首度提早在官網公布法會內容，方便想要報名的人，可以提早就放下心頭的絆念。

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