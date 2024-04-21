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旅美OL落入愛情陷阱遭詐200萬 跨海求助律師提告逮人

警方將陳嫌（前）及蕭嫌（後）移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將陳嫌（前）及蕭嫌（後）移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/21 13:32

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市24歲陳姓男子利用微信結識旅美工作的關姓OL後，以甜言蜜語攻勢讓其落入愛情陷阱，雙方進一步交往後，陳嫌以父親生病、投資失利等藉口，讓關女陸續匯出200萬元後才驚覺被騙，關女因此跨海委託律師提告，文山一警分局將人誘出後逮捕陳嫌及取款的蕭嫌，移送偵辦。

關女委任的黃姓律師今接受本報電訪時表示，陳嫌盜用俊俏的帥哥照片放在微信大頭照上，並定位至美國東岸一代，進一步搜尋到從事文員工作的45歲關姓女子，關女被陳嫌的口才吸引因而卸下心房，雙方進一步交往。

黃姓律師指出，2人交往期間，陳嫌陸續編出各種理由要求關女金援，而關女2個月陸續匯出200萬元到陳嫌帳戶，但之後關女在網路上發現交往的對象，竟然是盜用他人照片才驚覺被騙，因而向駐美國台北經濟文化代表處求助，並委託自己向台灣警方報案。

警方今公布此詐騙手法並表示，專案小組請關女持續與陳嫌聯繫，將陳嫌誘至木柵一代的咖啡店面交，對方還要求以電影逃學威龍台詞「雞、龜、骨、滾、羹」作為暗語，好讓雙方交易時辨認身分，殊不知警方早已佈下天羅地網。

警方指出，陳嫌為躲避警方查緝，還招聘23歲蕭姓男子前來取款，不過，專案小組見蕭男說出暗語後隨即逮人，並於咖啡店附近發現監視的陳嫌，查扣4支手機等證物，警詢後，將陳、蕭依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方提醒，詐團經常以交友軟體、投資廣告、社群網站私訊被害人，再以各種名目話術要求交付金錢，民眾切勿輕信來路不明的網路交友訊息。

警方逮捕前來取款的蕭姓嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮捕前來取款的蕭姓嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

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