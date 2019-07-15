3退役軍官涉共諜案 二審 1人改判無罪

2019-07-15 11:29

〔記者鮑建信／高雄報導〕前警總上尉情報官崔沂生等3人涉嫌共諜疑案，高雄高分院上午審結宣判，依違反國安法判處崔有期徒刑1年4月、退役中校李慶賢處徒刑2年、葉姓退役上校改判無罪，可上訴。

據了解，2004年間，崔沂生前往大陸經商，認識隸屬山東省濟南市行政、軍事、黨務機構的張姓國安官員，對方允諾幫忙他在當地經商，但要求他吸收台灣軍黨政人員為對岸工作或蒐集情報。

2007年間，崔安排前警總同事、軍管區司令部情報處退伍中校李慶賢會面，兩人涉嫌以署名「安迪」文件傳真輸誠，並表明加入組織。

同年5月間後，李返台後，涉嫌將退伍前持有的「海巡署85年7月間北部、中部、南部、東部等4地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表」等資料，透過崔交給對岸，獲取人民幣15000報酬，並分4000元給崔。

後來李又向退役海巡署上校後勤官葉姓上校索取「海巡署每月開會報告」等資料，葉陸續提供海巡署內部工程計畫等資料。

不過，崔等人出庭應訊指稱，提供的資料，均非機密。並說，有的資料過時且動過手腳，否認犯行，但經高雄地院調查，所辯不可採，在去年4月間，依違反國安法，判處崔2年半、李3年半、葉1年有期徒刑。

高雄高分院調查，崔、李涉案情節，有部分認定罪證不足，因此從輕發落。至於葉姓退役上校，因查無涉案證據，改判無罪。

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