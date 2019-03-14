軍官變匪諜！助中國刺探我軍情 2退役中校判刑

2019-03-14 17:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕國防部電訊發展室退役中校邊鵬與中科院退役中校林世斌，退役後赴中國經商，涉嫌被中國福建省人民政府第十一辦公室主任王永旭吸收，為王發展組織，刺探台灣戰機軍情，新北地院今審理終結，依違反國安法未遂罪，判邊鵬、林世斌各有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

檢方起訴指出，2015年間，邊鵬被中國王永旭吸收，受指示收集我國國防報告書，邊鵬於是從網路下載國防部報告書電子檔，還至書局購買國防報告書，同年12月，邊鵬安排范姓空軍退役上校及其他空軍軍官一同前往中國浙江杭州，參觀筧橋中央航校舊址，並將國防報告書資料交付給王永旭。

返台後，邊鵬再以免費招待機票食宿為由，2016年9月邀范男前往中國福州，與王永旭等5名中國解放軍空軍軍官見面會談，會中討論我國空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀等主題，還頻頻向范男刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間」等軍事機密，范男懷疑邊鵬幫助中國發展共諜組織，回台向國防部軍情局舉發，之後未再受邊、王之邀赴中。

林世斌則於2009年間被王永旭吸收成為共諜，同樣以招待食宿為由，帶著游姓空軍退役上校前往中國西安旅遊，並安排餐敘與王見面；隔年林男再度提出邀約，游男心生警覺，2014年後，王指示林男趁邀約游男赴中旅遊，再將其吸收以發展組織，但游男未再前往。

審理時，邊、林否認犯行，辯稱這樣的行為不算發展組織，辯詞未被採信，法官認為，兩人都是退役軍官，領有國家俸祿，卻為謀求個人私利，意圖危害國家安全，但考量兩人實際僅各安排一人與王接觸，之前無前科紀錄，依意圖危害國家安全為大陸地區發展組織未遂罪判兩人各徒刑6月，均可易科罰金。

而邊鵬另涉犯國家情報工作法洩漏或交付非秘密資訊罪部分，法官指出，邊鵬離職時，國家情報工作法尚未施行，邊鵬也未簽立任何保密切結書，加上邊鵬交付資料任何人均可從國防部網站下載電子檔，或前往書店購買國防報告書，國防部在製作此報告書時，必會篩選能揭露的訊息有哪些？避免對國安造成危害，因此判邊鵬無罪。

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