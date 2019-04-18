吳石共諜案有8違失、3疑點 監院糾正國防部

2019-04-18 19:07

〔記者謝君臨／台北報導〕國防部第三廳前副廳長吳鶴予少將捲入「密使一號」吳石共諜案，遭判刑10年，經監察委員高鳳先調查，認定吳石案審判有8大違失，槍決吳石有3大疑點，除了糾正國防部，並請法務部及最高檢察署研議是否提起再審或非常上訴，請促轉會查明罪刑宣告是否視為撤銷、依法塗銷有罪前科紀錄及修訂相關法律。

全案緣於吳鶴予兒子認為父親蒙受不白之冤，向監察院陳情，另指吳石執行槍決照片顯示臉上有顆痣，被執行死刑者疑非吳石本人等，請求監委調查。高鳳先說，國防部保密局破獲吳石案有助穩定台海局勢及維護國家安全，但高等軍法會審庭對吳等12人的原審判有3大違失，復審有5大違失，故糾正國防部。

高鳳先指出，3大違失包括，原審判先請總統蔣介石核示，而後再製作判決書，於法不合；明知證據不足，卻杜撰吳石及東南軍政長官公署上校聶曦的證詞，以定罪吳鶴予；不當適用裁判時已失效的軍機防護法判處吳鶴予6人罪刑。

5大違失則有，復審因原判決未對吳石的中將副官王正均等8人宣告，而不生效力，卻違法復審；審判長非上將，會審庭組織不合法；審判筆錄未依法由審判長及審判官簽名；明知證據不足，卻杜撰吳石及聶曦的證詞以定罪吳鶴予；適用裁判時失效的軍機防護法判處作戰參謀林志森等5人死刑。

至於吳石執行死刑的3大疑點，則包含：吳石槍決前照片顯示，其右臉有一顆像痣的大黑點，其他生前照片則無；吳石槍決前、後均由側面照相，與其他死刑犯由正面照相有違；據報載，吳石遺囑是在獄中書寫，卻由軍法局於槍決2個月後在畫冊內發現而通知家屬領回，且卷內查無遺囑內容，有違常理。

高鳳先將吳石執行死刑前、後照片及網路取得的生前照片共3張，函請刑事警察局、調查局等單位鑑定，均無法證實執行死刑者並非吳石本人。

高鳳先另指出，吳鶴予等6人有非常上訴及再審事由，若能提起非常上訴或再審且足認應為無罪判決，可依刑事補償法，獲得比補償條例更高的賠償金。

高鳳仙說，中共在國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長吳石，被中共命名為「密使一號」。吳石在南京任國防部史政局中將局長時，自1947年4月與共產黨建立關係後，不斷將國民黨軍隊的部署情況等重要情報，遞交華東局轉給毛澤東、周恩來，對中共取得國共戰爭勝利產生關鍵作用；1950年被判死刑槍決。

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