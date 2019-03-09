爭取F-35 學者：台灣須強化機密保護

2019-03-09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為強化空防戰力，已向美國提出採購新型戰機需求，軍方稱，包括「第五代戰機」F-35、「四代半戰機」的F-16V皆在考量之內。假如我方有機會爭取F-35戰機，學者、專家皆呼籲，國軍機敏技術保密問題牽涉台美軍事合作程度，政府單位務必就法制面著手，才能在美方對我釋出高科技軍備或技術時，降低機密外洩的隱憂。

共諜案層出不窮 美方憂機密外洩

台灣智庫諮詢委員董立文表示，國軍保密問題已直接影響台美軍事合作的程度，尤其美方在過去十年來，不斷向我國做出類似提醒。董認為，國軍雖曾經歷「羅賢哲案」等共諜案，但包括反情報總隊等保防機制，已經下很多苦功，且民進黨政府上台近三年，已就將領涉及間諜案應剝奪退俸及刑法相關作為補強，但下一步整體保防工作，並非僅為軍方的責任，而是各界保防工作應緊密結合。

嚴防滲透 建議修訂「反間諜法」

董立文表示，過去不少案例可見，他國間諜都是透過民間人士，向國軍滲透，因此政府未來仍須進一步健全相關法令。他舉例，我國雖有「國安法」等相關法令，但整體而言仍有不周全之處，未來可能須倚靠類似「反間諜法」的機制，認定間諜行為和組織，這也是他國現行做法。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文也認為，美方對於國軍機密保護有顧慮，有其道理。台灣對於軍工廠商的機密保護法律層面約束仍不夠明確，例如涉及國防機敏科技的廠商，有些在兩岸都設廠，未來是否有相關規範能讓廠商依循，有待觀察。因此他認為，政府單位應先明確、完備法令規範，進而讓美方在供售先進軍備時的顧慮少一些。

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