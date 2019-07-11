速度可比閃電俠！援交妹10分鐘「瞬移」2都3市

2019-07-11 22:41

〔記者王捷／台南報導〕這個樣的速度可比閃電俠，一名林姓老闆，不爽詐騙集團假扮應召站，想反將歹徒一軍，當援交妹問林男住哪時，他一下誆稱在新竹，一下在基隆，就是想讓歹徒知道他不好騙，沒想到歹徒也厚著臉皮如影隨形，兩人對話10分鐘內，歹徒橫跨2都3市，警員看到私下笑說，跑這麼快，一定是詐騙集團，這麼有緣，一定會要你買點數見面。

林姓老闆發現有「應召站」加他的LINE，化名「紀香」的詐騙集團自稱有兼職，問林要不要約性交易，不過林男一看就得怪，故意誆「紀香」他人在新竹，紀香馬上回應自己就在新竹兼職，林刻意坦承自己騙人，告訴紀香自己其實在中壢，想讓紀香知道自己不會上當。

不過，紀香看到訊息，馬上從新竹跟著「瞬移」到中壢，林男硬著頭皮說，在台中，紀香改口說在台中也有兼職，林男急著擺脫紀香，又騙紀香，他在坐火車，已經到桃園了，紀香害羞回「你怎麼知道我要去桃園啦」。林男最後說晚上要到基隆過夜，紀香也放出絕招說「媽媽要我回基隆陪吃飯」，讓林男直呼，是有沒有這麼有緣！

兩人對話10分鐘內，紀香橫跨2都3市，瞬間移動應該有200公里，警方看到後笑稱，看到腳程這麼快，一定是讓警察追怕了，林男跟紀香這麼有緣分，要見面一定會要林男買點數，這是詐騙集團的伎倆。

應召業者則說，雞頭跨縣市都會互調小姐，不過動作可沒紀香這麼快，而且通常會請男客先開房間，或是直接提供定點與價錢選擇，像這種會「瞬移」的小姐，不是假裝個人出來賺的雞頭，就是詐騙集團。

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