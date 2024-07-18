產協台南山上廠大火 帝寶工業捐化學消防車立即出勤救災

新營帝寶工業斥資1300萬捐贈給台南市消防局新營消防分隊1輛化學消防車。（記者楊金城攝）

2024/07/18 11:03

〔記者楊金城／台南報導〕產協企業台南山上廠今天（18日）上午發生工廠大火，新營帝寶工業斥資1300萬捐贈給台南市消防局新營消防分隊1輛化學消防車，在市長黃偉哲指示下，第一次出勤就支援這場工廠火警。

車燈製造上市的帝寶工業，過去曾捐贈紅外線熱顯像儀、消防衣、救護車及災情勘查車給南市消防局，今天又捐贈1輛化學消防車給新營消防分隊，提供消防人員進行各式災害搶救。

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帝寶工業執行長許敘銘、特助許敘超兄弟代表捐贈化學車，由黃偉哲、台南市消防局局長李明峯代表受贈鑰匙，立委賴惠員、議員蔡育輝、南市義消總隊長黃崇銘等人出席捐車儀式。

黃偉哲感謝帝寶捐贈化學車，肯定善盡社會責任；許敘銘說，有火警，消防員第一個往內衝，保護民眾生命財產安全，讓他十分敬佩，捐贈化學車希望幫助消防隊趕快滅火，最好是用不到。

消防局第一大隊大隊長邱國禎說，化學消防車的駕駛室有通過ECE-R29碰撞測試，也有行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示及歐規警示燈提升行車安全，車上配有CAFS壓縮空氣泡沫混合系統，特別適用於油類火警或化學災害，並配備了五用氣體偵測器、電動排煙機、新型熱顯像儀、各式電動破壞器材及第二預備電源系統等先進救災利器，總價值逾1300萬元，提升消防救災能量，增加救援效率。

因產協台南廠上午8點多發生大火，廠內囤積丙烯醯胺、甲醛、甲苯等化學物品，火勢凶猛，冒出大輛黑煙，這輛化學車也立即由李明峯帶隊趕往山上區支援救災。

帝寶工業執行長許敘銘（中）、特助許敘超（左二）兄弟代表捐贈化學車，由台南市長黃偉哲（右二）、台南市消防局局長李明峯代表受贈鑰匙。（記者楊金城攝）

產協企業台南山上廠今天（18日）上午發生工廠大火。（圖由民眾提供）

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