台灣騙徒從南韓假釋返台 恐得再入獄「坐好坐滿」刑期

2019-07-08 19:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台韓警方前年聯手破獲一個位於南韓的詐騙集團機房，逮捕60名騙徒中，有51名是台灣人，其中22人於南韓服刑假釋出獄，遺返回台後，台中地檢署裁定以3萬至5萬元不等金額交保，檢方指出，各國適用的法律不一，這群人雖於南韓已服刑，但回國後仍須面對中華民國司法追究刑責，如果判決有罪，在南韓坐牢的時間，可以「折抵」刑期，如不能折抵，或折抵後還有剩餘刑期，仍得入獄服滿刑期，沒有一罪二罰的問題。

台中地檢署指出，這群人於南韓從事詐欺犯行，中華民國對犯行具有管轄權，各國適用的法律不一，舉例說，南韓司法可能僅用詐欺罪對這群人論刑，如依中華民國法律看待，這群人不但觸犯詐欺罪，也可能觸犯組織犯罪防治條例，因此，台中地檢署必須進一步調查，如果罪名成立，會進一步起訴。

這群人如果於台灣被起訴判刑，是否會重複論罪，違反「一罪不二罰」原則？中檢指出，法院判決時，會考量這群人在南韓的服刑刑期，而給予折抵，例如今年3月有一案例，柯姓男子等4名台灣人到馬來西亞當騙子，被馬國解送至中國受審，廣東省珠海市中級人民法院判刑2年1月，他們坐牢坐滿後，去年4月釋放回台，又被台中地檢署依詐欺罪起訴，台中地院今年3月判處1年10月，量刑比中國低，再加上4人於中國已坐牢2年1月，法院宣告免刑，反之，假設台中地院判刑3年，折抵後尚有11個月刑期，就得入獄坐牢服滿刑期。

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