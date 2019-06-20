女兒投資挖礦機慘賠輕生 父控訴詐團害命

2019-06-20 16:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名許姓女子（30歲）去年開始投資「挖礦機」虛擬貨幣，前後投入約100多萬元，還拉下線加入，但幾個月前開始出現利息未按時匯入的狀況，許女擔心投資血本無歸，更憂心拉下線涉嫌違反銀行法被判刑入獄，因壓力大近來出現輕生念頭，今天早上6點多，家人發現她已在房間自殺身亡，父親難過在臉書「大里人聊天室」貼文，控訴詐騙集團害死女兒，希望政府重視此種投資衍生的問題，不要再有人受害。

一名家住台中大里的許姓女子（30歲），今天早上遭家人發現，在房間自殺身亡，許女的父親難過愛女年輕生命就這樣結束，今天在臉書「大里人聊天室」貼文表示「哀慟！詐騙集團害死我女兒！年輕生命30歲，我要如何討回公道，冤啊！ 政府你再繼續縱容詐騙犯，父母的痛誰能體會」、「投資挖礦機，上線拉下線認賠100多萬，銀行法3年以上，7年以下刑事責任，完美主義，受不了壓力昨晚走了！」

許女父親今天受訪表示，女兒原本幫人紋眉，去年5月開始投資虛擬貨幣「挖礦機」，對方還安排前往「礦場」看設備，前後投入約100多萬元，還拉下線加入，但今年2月開始出狀況，利息未按時匯入，女兒除自身積蓄不保，還擔心拉下線加入的行為涉嫌銀行法遭判刑，近來心情低落，出現輕生念頭。

許女父親表示，女兒房間就在自己房間隔壁，平時太太起床都會煮早餐，今天早上6點左右起床經過女兒房間，發現女兒沒睡在床上，往裡面一看才發現已經在裡面自殺，真的很心痛，希望政府不要再縱容，不要再有另一個受害者。

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