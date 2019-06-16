DHL快遞也會騙人？ 詐團出現cosplay新角色

2019-06-16 14:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕假檢警詐騙變種、出現新的cosplay角色，警方發現，詐騙集團假冒DHL快遞公司員工，撥打電話給被害人佯裝包裹寄件失敗，裡面有偽造銀行卡遭海關攔查，懷疑被害人遭冒用身分，並協助報警，隨即由假檢警接手詐騙，台中市48歲張姓女子一時不察，被騙走80餘萬元。

警方指出，張女在6月初遇到假冒公務機構詐騙，對方自稱國際DHL快遞公司主管，佯稱員工為張小姐寄送包裹至上海有問題，當地海關懷疑張女涉入國際洗錢案件。

張女告知從未透過DHL寄送國際包裹，疑遭冒用身分，快遞公司卻說須通報警方受理，張女隨即接獲歹徒假冒偵查隊員警來電，告知張女可能涉入非法吸金與詐欺案件，若不配合調查將發布通緝，並稱此案由高雄市警局偵辦，張小姐人在台中，可在電話中做筆錄。

當歹徒得知張女名下所有銀行帳戶存款情形，知道遇上肥羊，便稱將電話轉接給高雄地檢署檢察官後續處理，假檢察官繪聲繪影表示張女涉案情形嚴重，表明需監管帳戶，當天下午詐團即派假書記官前往張女住家附近的高速公路涵洞處，取走張小姐的6000美元、3本存摺及3張金融卡並監管密碼。

張女3日後將此事告訴丈夫，才驚覺遇詐騙向銀行掛失，惟為時已晚，3個戶頭共遭盜領新台幣65萬元。

刑事局呼籲，民眾接聽此類電話，無論對方佯稱什麼身分、以什麼緣由，只要有「涉及刑案」要求「電話中做筆錄」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙，切勿相信被轉接的電話中佯稱的警察或檢察官，有任何疑問都可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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