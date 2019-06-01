悲情的車手！3個月領50多萬 贓款分不到1萬還落網

2019-06-01 12:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市簡姓男子被詐團吸收當車手，還提供自己戶頭當人頭帳戶，3個月內分以臨櫃或到ATM十多次共提領了50多萬元贓款，也因此成為詐團共犯，被警方鎖定拘提到案時，他還一臉哀怨說，領了這麼多錢竟還分不到1萬，比賣「簿子」（意指帳戶）的酬勞還少，真的是得不償失。

新北市一名64歲張姓被害人，日前遭詐騙集團以「猜猜我是誰」的詐財老梗，假冒親友邀約投資，數日內陸續匯出高達238萬元款項，直到月底察覺有異才至當地派出所報案，經警方追查贓款去向，發現早已於各地遭不同車手提領一空。

而台中市第三分局正義派出所則是上週接獲報轄內金融機構通報，表示該名被害人遭詐款項中的部分金額被一名男子臨櫃提領，警員施智仁、姚立哲立即過濾相關監視器，鎖定22歲簡姓男子涉嫌，查出他不但明目張膽的使用自己的帳戶臨櫃外，還到ATM提領，前後高達十多次，共提領了50多萬元贓款。

警方進一步根據簡男使用的交通工具以車追人，循線將他拘提到案，簡男在警訊中供稱，因缺錢花用輾轉透過友人在網路上應徵上該工作，一開始並不知道成為詐騙幫兇，還提供自己帳戶給「公司」使用，讓警方因而輕鬆鎖定他的身分。

簡男還抱怨，擔任詐欺車手近3個月，獲利竟不到萬元，真的是很難賺！這些詐騙集團真的很沒良心；警方表示，許多車手均是誤信網路求職廣告，成為詐欺款項經手人，並在取款後獲取一定報酬，但即便對詐騙內容不知情，仍應負相關刑事責任，呼籲民眾切勿以身試法，對於網路輕鬆賺錢的求職陷阱，定要多方查證，避免淪為詐團共犯，訊後全案依詐欺及洗錢防制法送辦。

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