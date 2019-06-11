「肯亞台人詐騙集團」驚見失聯夫 女心寒訴離

2019-06-11 17:11

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市倪姓女子與許姓丈夫8年前結婚，婚後育有1個女兒，倪女指控，丈夫婚後遊手好閒、不務正業，5年前聲稱要跟朋友到非洲作生意後，就帶著行李出境到肯亞，獨留她一人撫養女兒，而丈夫到了肯亞後形同失聯，直到某天看到新聞報導「中國在非洲肯亞查緝詐騙集團」，赫見丈夫在畫面中，被上手銬移送到中國北京公安局，還被判處12年有期徒刑確定，她徹底心寒，據此向桃園地院請求離婚，服刑中的許男也表達同意，法官判准兩人離婚。

倪女說，她與丈夫在2011年結婚，兩人也有了一個女兒，但丈夫對家庭毫無責任感，遲遲沒有穩定的工作，把照顧家庭的責任全丟給她，2014年某天他說要跟朋友去非洲做生意，隨即收拾行李飛到肯亞，之後幾乎就斷了聯繫，她也不知丈夫在肯亞到底做何生意，直到2016年某天看到新聞報導才恍然大悟，丈夫竟是到肯亞加入台灣詐騙集團行列，被逮後送到中國北京公安局，還被中國北京市第二中級人民法院判處12年徒刑，在去年4月已被送往北京第二監獄服刑中。

倪女說，丈夫對家庭沒有責任，還因加入詐騙集團被逮，她徹底心寒並向法院提出離婚請求；法官審酌倪女說法，認為雙方已有難以維持婚姻的重大理由，另於去年7月間囑託法務部，依海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議協助調查取證，許男在接受北京市第二中級人民法院協助調查取證時，表達願意離婚且同意放棄到庭陳述，顯見也無意繼續維持這段婚姻，因此判准兩人離婚。

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