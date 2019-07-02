運毒任務未完成 慘遭強押痛毆危及女友

2019-07-02 06:17

［記者楊政郡／台中報導］胡男原答應幫吳男集團運送一批二級毒品到韓國，因不明原因未完成，被強押毆打、百般凌虐逼供，威脅把女友押走、埋到剩一顆頭等，宛如電影劇情，逼迫把毒品吐出來，該集團發現警察介入調查，才放走胡、王男（中間人）及其女友，檢方依妨害自由及恐嚇等罪起訴吳男等4人。

起訴書指出，吳男集團在2018年間，透過王姓中間人，由王男轉介胡與趙，5月間將一批二級毒品交給胡與趙，由他們負責運到韓國，但不知何故，胡、趙沒有完成任務，吳等心生不滿，招集多名同夥到台中市豐原區堵人，堵到王（中間人）及其女友、胡等。

吳等人痛毆胡男至腦震盪、頭頸部多處挫傷、背部擦挫傷、雙側手臂擦挫傷等，要逼問毒品下落，要他們吐出毒品，但王與胡都不說，因現場有吳的女友，吳等轉向王恫稱「你不說沒關係，把你女友也載走」，以束帶綑綁王與胡雙手，將三人都押上車。

在車上又對王男恐嚇「不老實說，就帶到山上，埋到剩一顆頭，看你講不講」，把三人都押到西屯路某汽車旅館進行拘禁，並持續逼問毒品下落。

不過當晚6時許該集團同夥之一陳男，在汽車旅館附近徘迴，被警方查獲，吳等發現陳被查獲，警方已介入調查，決定放走王、胡等3人，不過要他們向警方說是債務糾紛。

王、胡等人歷經生死交關，還是說出上情，但毒品的下落還是堅不吐實，吳等4人到案則辯稱雙方是債務糾紛，被告妨害自由及恐嚇罪嫌明確。

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