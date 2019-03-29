4台人涉越南運毒案 卡車藏315公斤「超純海洛因」

2019-03-29 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕越南警方27日晚間在胡志明市破獲一起重達315公斤的海洛因非法運輸案，其中有4名台灣人涉案。警方表示，這些嫌犯曾經將毒品運到高雄，台灣警察也正在配合調查。

綜合媒體報導，胡志明市警方在27日晚間執勤時，在旭門縣（Hoc Mon）22號高速公路上攔查2輛可疑車輛，嫌犯原本試圖以300萬越南盾（約新台幣3990元）賄賂警察，但遭到警方拒絕，3名嫌犯突然逃跑，警方追趕並逮捕33歲的台籍嫌犯陳偉（Tran Vy，譯音），以及一名越籍嫌犯。

警方調查，在嫌犯的卡車中發現5個精心包裝的紙箱，藏有895包海洛因磚，重達315公斤。嫌犯承認，車上的貨物為海洛因，正在前往旭門縣交貨給另一人。陳偉供稱，曾透過胡志明市新山一國際機場入境越南3次。

警方表示，經由專家測試10個海洛因樣本後，發現這批毒品在緬甸金三角生產，純度高達98%。此運毒集團由4名台灣人組成，目前已經鎖定3人，極有可能從金三角進口毒品。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/