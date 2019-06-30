台中人氣夜店打成一團 居民驚︰暑假格鬥盃又來了？

2019-06-30 14:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一家人氣夜店，昨凌晨傳出散場時酒客互看不順眼，在店前上演全武行戲碼，一時間有人掛彩濺血，還有女生驚聲尖叫劃破寧靜的夜晚，警方獲報出動快打部隊趕往，迅速壓制鬥毆者帶回並將傷者送醫，讓附近居民忍不住驚問︰暑假才開始，夜店格鬥盃又登場了嗎？

據了解，這起鬥毆件發生在南屯區大川街上的知名「18 TC」夜店前，昨凌晨4點多夜店打烊客人陸續步出店外時，2名酒後結伴同行的年輕人與另名酒客因互看不順眼，一句「看三小」瞬間引爆爭端在馬路上演二打一的全武行戲碼，期間該名酒客寡不敵眾被撂倒地時，因撞到夜店前的階梯當場頭破血流。

由於當時散場後的年輕人不少，大家直擊這起突發的鬥毆事件都看傻了眼，除了有女生驚聲尖叫外，也有多名女子蹲著協助倒地傷者，還有人拿起手機拍照，吵雜聲也驚醒了附近住宅區的居民紛紛開窗探頭查看。

警方獲報出動快打部隊趕往，迅速壓制逮捕鬥毆的2名年輕人帶回警所管束，並將掛彩酒客送醫，幸醫治後已無大礙，警方將進一步了解鬥毆原因究責；而住在附近的邱姓住戶則說，住家附近有多間夜店，先前才發生多起鬥毆事件引起警方高度關注，沒想到才平息一陣子又發生，令人不禁想要問，夜店格鬥盃又開始了嗎？

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