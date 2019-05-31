夜店狂歡 喝茫嗨過頭 台科大博士生露鳥蹭清潔婦

2019-05-31

〔記者錢利忠／台北報導〕來自衣索比亞的台灣科技大學機械系博士生David，上月底到台北市信義區夜店展開Friday night狂歡，卻趁醉意猥褻60歲清潔婦，David被逮後，因他在台求學開銷全靠獎助學金支應，台北地檢署考量他沒資力辦保，日前依強制猥褻罪諭令限制出境、出海及住居。

強制猥褻罪最重可處5年徒刑，且David在台涉及刑事案件，獎助學金恐因此被取消，面臨歸國的命運。

來自衣索比亞的David曾受北市某國中邀請，到學校與師生分享他的人生經歷，並用英文介紹HIV病毒及愛滋病防治，他當時透露自己是在街上長大，不知道未來是什麼，每天都要煩惱下一餐在哪，甚至曾3、5天沒吃東西，直到來台求學，有地方住、有食物吃，還有乾淨的水可用，猶如置身天堂，是他人生中最幸福的時光。

不料David在夜店狂歡後，卻脫序失控，檢警調查，4月26日晚上，David與友人趁夜店舉辦Friday night活動時，前往信義區Neo19大樓裡的夜店狂歡，隔日27日清晨6點多，他下樓離開時見一名婦人在2樓打掃，竟趁對方毫無防備之際，露下體磨蹭婦人，嚇得婦人放聲呼救。呼救聲引來民眾及巡邏員警注意，經清潔婦指認是David犯案，檢警比對被害婦人說詞及監視器畫面，將他依強制猥褻罪逮捕法辦。

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