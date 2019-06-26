「不說就殺死妳」 假釋犯強擄護專生劫財 二審仍判8年

2019-06-26 12:58

〔記者楊國文／台北報導〕因殺人未遂案甫獲假釋的41歲男子簡嘉賢，去年9月在新北市馬階護校旁隨機持鋁棒毆打17歲護專女學生，並強擄上車，逼問提款卡密碼想劫財，狠嗆「不說就殺死妳」，高等法院今維持一審見解，依攜帶兇器強盜罪，判簡8年徒刑，可上訴。

判決指出，簡嘉賢因殺人未遂案件，判刑10年確定，2017年9月8日才獲假釋，須交付保護管束出監。

簡嘉賢去年9月12日上午11時30分，駕駛不知情的未婚妻的車子，在新北市三芝區中正路三段馬偕護校三芝校區附近無名路，看見17歲林姓女學生穿著便服身背斜背包經過該處，竟持鋁棒從後方重擊她的頭部、頸肩部數下，導致她跌倒在地。

被害少女因情況驚險，以手抵擋簡男毆打，並大聲呼救，簡竟恐嚇：「再叫就打死妳」，並出手拉住被害少女的腳，以「頭下腳上」的方式將她拉上車輛後座，並強取她的斜背包（內有三千元現金、提款卡等物），將她的手機和斜包放在副駕駛座上。被害少女趁簡男不注意之際，打開車窗大叫「救命」、「救命」，簡男發現後，立即關閉車窗開車駛離，所幸路人發現報警。

簡男途中警告少女說「我只是要錢不會傷害妳」，並逼問她的銀行帳戶餘額和提款密碼，因她不願告知提款碼，簡男恫嚇稱「不說就殺死妳」，少女害怕生命安危，只好告知。

簡男先在路邊停車，使用布條、膠帶綑綁少女手腳和封住嘴巴，駕車前往基隆尋找自動櫃員機欲提領少女帳戶款項，但途中接獲未婚妻告知已遭警方追緝，竟轉而少女求情，指稱所做所為都是「開玩笑」，並向她致歉，將載她回家，請她不要報警。但少女獲釋後，隨即向學校教官報告並陪同報案。

簡男應訊坦承犯行，但辯稱是強盜未遂，犯行並非既遂，一審認為簡是觸犯攜帶兇器強盜遂罪，犯後態度尚可，也和少女達成和解，判簡8年徒刑。

上訴後，簡男仍爭辯他是加重強盜未遂犯，不應以既遂犯判刑。高等法院審理後，仍維持一審見解，今依攜帶兇器強盜罪，判簡8年徒刑。

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