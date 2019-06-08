獨家》擄人現場看熱鬧 他「傑出的一手」變共犯

2019-06-08 22:38

〔記者王捷／台南報導〕原本只是湊熱鬧看朋友跟前女友吵架，但是少年A「傑出的一手」推了友人前女友一把，讓朋友成功擄走前女友談復合，也讓他成為強制罪共犯。

27歲的蔡男與26歲梁女友交往1年，原本兩人住一起，最後搬到郊區，懷疑梁女有了新歡才跟他分開。7日晚間，蔡男與兩名未成年的「朋友」開車到梁女租屋處，要求梁女還他留在租屋處的物品，當時兩人在場談復合，卻越吵越兇，蔡男拉著梁女，想將她推上車，梁女極力抵抗，兩人在車後座旁拉扯。

原本少年A在一旁看「分手擂台」live show，看到兩人拉扯成一團，就幫蔡男推了梁女一把，這關鍵一推讓蔡男找到機會，把梁女推上車，接著少年就趕緊坐上駕駛座，鎖上車門一路往郊區開去，打算將梁女控制在蔡男的租屋處。

還好梁女室友看到她被擄走的一幕，打電話報案，聲稱梁女遭綁架，提供蔡男的車牌與電話。警方獲報不敢大意，打電話給蔡男，要他立刻到警所說明，否則將展開追捕，最後蔡男妥協，與梁女、少年A到一同上警局。

警方見蔡男、梁女穿著打扮入時，但兩人交往1年都自稱待業，警方不禁懷疑他們的收入來源，但蔡男不願供出。警方訊問蔡、梁兩人供詞後，認為蔡男涉嫌強制罪，少年A也因為推了一把變成共犯。

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