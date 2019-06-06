疑感情糾紛 桃園一女子遭前男友強載至花蓮七星潭

2019-06-06 16:41

［記者王峻祺／花蓮報導］桃園市1名28歲劉姓女子疑似和29歲劉姓前男友發生感情糾紛，今早7時準備上班時，被前男友從楊梅區住家停車場強制帶上車，並一路載往花蓮七星潭，今下午近3時，藉機上廁所後向遊客借手機報案，警方獲報趕往現場，發現劉女並未受傷及遭綑綁，但劉男已不知去向，目前鎖定人車追查。

警方表示，劉女並未受傷或遭綑綁等情形後，遂立即帶回派出所安置並製作報案筆錄，目前已鎖定劉男人、車，初判疑似是因2人感情糾紛而引起的妨害自由案，將依法偵辦中。

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