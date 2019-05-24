恐怖！前妻不願復合 男竟持槍擄到摩鐵強暴

2019-05-24 17:28

〔記者彭健禮、蔡彰盛／綜合報導〕新竹縣27歲鍾姓男子，為了與前妻復合，多次強迫前妻搭他車上、下班，在車上用毛巾勒、手掐前妻脖子，甚持水果刀潛入前妻住處，揚言玉石俱焚；前妻恐懼不已，想擺脫鍾男，搭同事車下班，竟遭鍾男持槍擄上車，載往苗栗縣一家摩鐵強暴，鍾男被逮時，還稱「我只想要她回來，難道錯了嗎？」苗栗地檢署依槍砲、強制、恐嚇及剝奪他人行動自由等罪嫌將鍾男起訴。

檢警調查，鍾男從事粗工、前妻在電子遊藝場上班，2人育有1名3歲幼女；2人離婚前暫住新竹縣，期間鍾男屢次對妻子動粗，經妻子提告家暴，被列為高風險家庭，2人於去年12月間離婚。

但鍾男自認對前妻用情很深，不捨這段感情，企圖挽回，於今年2月11日凌晨0點30分，藉開車載前妻上班途中，盼前妻與他復合；但當鍾男聽到前妻不願意，竟把車停下，持毛巾勒住前妻脖子，逼問「願不願意？」前妻呼吸困難，只好被迫說「好！好！」

當天上午9點許，鍾男接前妻下班，向前妻表示先前行為欠妥，請前妻原諒，前妻生氣不願原諒，鍾男竟又雙手掐住前妻脖子，恫嚇「這一次一定要讓妳死！」2月24日早上，鍾男又持水果刀潛入前妻住處，恫嚇「看是你死、我死，還是小孩也不讓她活了」，讓前妻恐懼不已，只得乖乖聽從。

今年3月初，雙方因家暴案件，在新竹地院開完庭，鍾男以為前妻會聽他的話，做對他有利供述；未料，前妻據實以報，鍾男面對妻子對他的冷漠與恐懼，讓他覺得「真心換絕情」，透過管道購買一把改造手槍及子彈，決定以偏激手段挽回。

鍾男於3月5日上午9點許，等前妻下班，見前妻在同事車上，上前要求前妻下車，前妻不肯，即掏出手槍敲打車窗，並咆哮「再不下車，我就要開槍」、「若不下車，要回家殺掉女兒」。前妻被迫上了鍾男車，前妻同事嚇得報警救人。

鍾男隨即載往苗栗縣後龍鎮1家汽車旅館內，不顧前妻反對，強暴得逞；之後，鍾男退房後，載往後龍鎮偏郊產業道路，被新竹警方逮捕。

當鍾男被制伏後，警方發現他的槍已經上膛放在駕駛座地板，一旁副駕駛座的前妻見警方來救，更是激動得放聲痛哭。鍾男被押解回警局途中，不時喃喃自語「我只想要她回來，難道錯了嗎？」

檢方認3月5日當天，鍾男涉犯剝奪他人行動自由、恐嚇、強制性交等罪嫌，但為同一行為的想像競合犯，依較重的剝奪他人行動自由罪處斷，另包括之前犯行，以1次槍砲、1次強制、2次恐嚇等罪起訴，並請法院分論併罰。

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