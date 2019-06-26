惡劣！26艘獨木舟遭惡意挖洞 17遊客落海差點沒命

2019-06-26 11:05

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮一家經營獨木舟的戶外運動公司，旗下共計33艘獨木舟，其中26艘遭人在底部挖洞，造成17名遊客出海後獨木舟翻覆，所幸教練群發現緊急將人、船拉上岸，未釀嚴重事故。游姓業者表示，第一時間已報案，損失約近30萬元。

花蓮某獨木舟業者，15日在臉書貼文：今日因為公司的船遭人蓄意破壞，以至於日出17位貴賓差點有了生命危險，本公司在此為本日的貴賓致歉，那浩客家族也在此聲明：「請思考自己的行為是否有危害到他人的生命安全，不管是誰做這件事情，我們只能說請您善罷甘休吧。」

當天出海遊客也在貼文底下留言，強調「當天船一出海就翻覆，所幸教練處置得宜，才沒有釀成事故」。並有其他網友留言是「謀殺」。游姓業者今接受採訪，指出旗下33艘獨木舟13日收團後，因14日風浪太大停航，就一直停放於崇德板下沙灘上，豈料疑似這段期間竟被人以電鑽挖洞，26艘舟底各被挖出2至6個圓孔，就連教練船也「難逃一劫！」

他說，17艘船連同教練船出航後不久，就陸續發現「不對勁」，船體不斷進水、無法向前行，還一直往南流，就快流進定置漁場範圍，一名教練先將一艘船拉上岸後，發現底下破洞，起初還以為是被礫石撞破，未料仔細一看竟是被「人工」戳洞，趕緊將所有船召回。

游姓業者表示，出航前針對船體，依標準都會檢查排水孔塞是否安全塞堵，避免船身進水，但這次被戳洞的地方在底部凹處，加上日出團天色昏暗，實在很難察覺，經此次經驗後，未來將會更加嚴謹查看，避免類似事件再度發生；依戳洞手法及位置研判，不排除是熟人或對獨木舟熟悉的人所為，第一時間已報警說明。

警方15日接獲報案後，立即組成專案小組調查，由於事發地周邊並無監視器畫面，增加調查困難，已先針對地緣及業者交友關係追查；據了解此案除涉及毀損他人財物，還恐危及他人性命安全，偵辦過程不敢大意。

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